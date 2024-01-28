В Израиле заявили о конструктивной встрече по Газе с представителями трёх стран

Встреча представителей Израиля, США, Египта и Катара по ситуации в секторе Газа была конструктивной. Об этом сообщили в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

AP

Отмечается, что израильские представители встретились с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом, премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и министром разведки Египта Аббасом Камелем. «Встреча была конструктивной», — приводит РИА Новости заявление. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден планирует отправить в ближайшее время главу ЦРУ на переговоры в Европу, чтобы обсудить сделку между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников.