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В Израиле заявили о конструктивной встрече по Газе с представителями трёх стран

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Встреча представителей Израиля, США, Египта и Катара по ситуации в секторе Газа была конструктивной. Об этом сообщили в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
В Израиле заявили о конструктивной встрече по Газе с представителями трёх стран
  • AP

Отмечается, что израильские представители встретились с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом, премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и министром разведки Египта Аббасом Камелем.

«Встреча была конструктивной», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден планирует отправить в ближайшее время главу ЦРУ на переговоры в Европу, чтобы обсудить сделку между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников.

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