В Израиле заявили о конструктивной встрече по Газе с представителями трёх стран
- AP
Отмечается, что израильские представители встретились с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом, премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и министром разведки Египта Аббасом Камелем.
«Встреча была конструктивной», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден планирует отправить в ближайшее время главу ЦРУ на переговоры в Европу, чтобы обсудить сделку между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников.