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WP: Байден планирует отправить главу ЦРУ в Европу для переговоров по Израилю

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Президент США Джо Байден планирует отправить в ближайшее время главу ЦРУ Уильяма Бёрнса на переговоры в Европу, чтобы обсудить сделку между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников.
WP: Байден планирует отправить главу ЦРУ в Европу для переговоров по Израилю
  • РИА Новости

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, сделка подразумевает освобождение всех оставшихся заложников, удерживаемых в секторе Газа, и самое продолжительное прекращение боевых действий с начала конфликта.

«Ожидается, что Бёрнс отправится в Европу для переговоров и встретится с руководителями израильской и египетской разведок Дэвидом Барни и Аббасом Камелем, а также премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани», — уточнили собеседники издания.

Ранее в Axios заявили, что Израиль предложил двухмесячную паузу в боевых действиях в Газе.

Позже движение ХАМАС отвергло предложение Израиля о временном прекращении огня.

При этом в Reuters отметили, что Израиль и ХАМАС договорились об обмене пленных и перемирии на месяц. Однако ХАМАС отказывается продвигаться в переговорах, пока не будут согласованы условия постоянного прекращения огня.

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