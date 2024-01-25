WP: Байден планирует отправить главу ЦРУ в Европу для переговоров по Израилю

Президент США Джо Байден планирует отправить в ближайшее время главу ЦРУ Уильяма Бёрнса на переговоры в Европу, чтобы обсудить сделку между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, сделка подразумевает освобождение всех оставшихся заложников, удерживаемых в секторе Газа, и самое продолжительное прекращение боевых действий с начала конфликта.

«Ожидается, что Бёрнс отправится в Европу для переговоров и встретится с руководителями израильской и египетской разведок Дэвидом Барни и Аббасом Камелем, а также премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани», — уточнили собеседники издания.

Ранее в Axios заявили, что Израиль предложил двухмесячную паузу в боевых действиях в Газе.

Позже движение ХАМАС отвергло предложение Израиля о временном прекращении огня.

При этом в Reuters отметили, что Израиль и ХАМАС договорились об обмене пленных и перемирии на месяц. Однако ХАМАС отказывается продвигаться в переговорах, пока не будут согласованы условия постоянного прекращения огня.