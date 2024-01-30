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Лидер оппозиции Израиля Лапид призвал пересмотреть отношения с Россией

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Лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид считает, что Израилю необходимо пересмотреть двусторонние отношения с Россией из-за позиции Москвы по палестино-израильскому конфликту.
Лидер оппозиции Израиля Лапид призвал пересмотреть отношения с Россией
  • Gettyimages.ru

Такое мнение он высказал в интервью изданию Vesty.

«Нет сомнения, что руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России», — сказал Лапид.

По мнению политика, Россия приняла сторону палестинского движения ХАМАС в этом конфликте.

При этом Лапид выступил за сохранение отношений с Москвой по причинам стратегического характера.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все разговоры о будущем Газы без немедленного прекращения огня бесполезны.

Министр подчеркнул, что решения ООН о создании палестинского государства не должны быть похоронены, как это было сделано с Минскими соглашениями.

26 января председатель Международного суда Джоан Донохью заявила, что Израиль обязан немедленно принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа.

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