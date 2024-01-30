Аналитики объяснили заявление Кэмерона касательно палестинского государства

Опрошенные RT аналитики прокомментировали заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что страна и её союзники рассмотрят возможность признания палестинского государства в рамках дипломатических усилий по обеспечению прогресса в урегулировании палестино-израильского конфликта путём создания двух государств.

Как пояснил доктор политических наук, профессор Александр Гусев, Кэмерон «пытается переключить» британцев с премьер-министра Великобритании Риши Сунака на себя.

«Наверное, есть определённые виды на продолжение своей политической карьеры... Наш министр иностранных дел Сергей Лавров и президент России Владимир Путин неоднократно высказывали свою точку зрения: нужно восстановить палестинское государство в рамках 1967 года. Не надо ничего придумывать», — пояснил аналитик.

По его словам, «всё упирается в границы».

«Об этом Запад вообще не говорит. Я расцениваю заявление Кэмерона как абсолютно популистское, не основанное практически ни на чём: это просто слова, брошенные в толпу», — подчеркнул эксперт.

По словам руководителя лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Ирины Звягельской, доктора исторических наук, члена-корреспондента РАН, ранее появились сообщения о том, что, может быть, уровень конфликта удастся несколько снизить.

Кроме того, как напомнила специалист, было совещание в Париже, где как раз стоял вопрос о шагах, которые должны быть сделаны для организации создания палестинского государства.

«Я не хочу сказать, что всё это обговорено, но мы видим, что подобные переговоры, контакты идут. Британцы, которые в своё время играли очень большую роль на Ближнем Востоке, тоже должны были высказаться и обозначить свою позицию. Есть достаточно широкий консенсус по той проблеме, что должно быть два государства», — добавила она.

Дальше уже, по её мнению, начинаются самые сложные вещи: какое государство, кто его будет возглавлять, как это будет выглядеть, какие будут гарантии.

«Это пока вопрос далёкого или достаточно далёкого будущего. Что касается самого принципа создания палестинского государства, я думаю, что Британия сочла необходимым подчеркнуть, что она разделяет позицию подавляющего большинства международного сообщества», — заключила собеседница RT.

Ранее Кэмерон заявил, что Великобритания вместе с союзниками может рассмотреть возможность признания палестинского государства.