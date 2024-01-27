Эрдоган призвал Израиль как можно скорее прекратить военные действия в Газе
- AP
- © Denes Erdos
Выступая на встрече с избирателями в городе Измир, турецкий лидер напомнил о решении Международного суда ООН в отношении Израиля и заявил, что еврейскому государству следует прислушаться к призывам международного сообщества.
«Мы вновь призываем Израиль прислушаться к призывам международного сообщества и международных организаций и как можно скорее прекратить нападения и массовые убийства [в Газе]», — приводит его слова телеканал TRT Haber.
Ранее Международный суд обязал Израиль принять меры, направленные на недопущение геноцида в палестинском анклаве.