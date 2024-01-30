Кэмерон: Британия и союзники рассмотрят вопрос признания Палестины
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- © Frank Augstein
Об этом он заявил в ходе встречи с послами арабских государств. Его слова приводит Financial Times.
Кэмерон отметил необходимость начать определять, как будет выглядеть палестинское государство.
«По мере того как это будет происходить, мы вместе с союзниками рассмотрим вопрос о признании палестинского государства, в том числе в ООН», — сказал министр.
По его словам, палестинцы должны видеть «необратимый прогресс».
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире телеканала NBC назвал конструктивными переговоры главы ЦРУ Уильяма Бернса для заключения сделки между ХАМАС и Израилем.