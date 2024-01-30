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Кэмерон: Британия и союзники рассмотрят вопрос признания Палестины

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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Британия и её союзники рассмотрят вопрос признания палестинского государства.
Кэмерон: Британия и союзники рассмотрят вопрос признания Палестины
  • AP
  • © Frank Augstein

Об этом он заявил в ходе встречи с послами арабских государств. Его слова приводит Financial Times.

Кэмерон отметил необходимость начать определять, как будет выглядеть палестинское государство.

«По мере того как это будет происходить, мы вместе с союзниками рассмотрим вопрос о признании палестинского государства, в том числе в ООН», — сказал министр.

По его словам, палестинцы должны видеть «необратимый прогресс».

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире телеканала NBC назвал конструктивными переговоры главы ЦРУ Уильяма Бернса для заключения сделки между ХАМАС и Израилем.

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