В Белом доме назвали конструктивными переговоры по сделке между ХАМАС и Израилем

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире телеканала NBC назвал конструктивными переговоры главы ЦРУ Уильяма Бернса для заключения сделки между ХАМАС и Израилем.

«Я могу сказать вам, что эти обсуждения были конструктивными, я бы описал их как рассудительные и серьёзные, но, я думаю, справедливо сказать, что они были конструктивными», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, США активно взаимодействовали с Катаром, Египтом, Израилем, и, по мнению американской стороны, удалось добиться «в этом некоторого прогресса».

При этом Кирби подчеркнул, что пока речь не идёт о неизбежном заключении сделки.

Ранее в Израиле заявили о конструктивной встрече по Газе с представителями трёх стран.