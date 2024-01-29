В Белом доме назвали конструктивными переговоры по сделке между ХАМАС и Израилем
- AP
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«Я могу сказать вам, что эти обсуждения были конструктивными, я бы описал их как рассудительные и серьёзные, но, я думаю, справедливо сказать, что они были конструктивными», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, США активно взаимодействовали с Катаром, Египтом, Израилем, и, по мнению американской стороны, удалось добиться «в этом некоторого прогресса».
При этом Кирби подчеркнул, что пока речь не идёт о неизбежном заключении сделки.
Ранее в Израиле заявили о конструктивной встрече по Газе с представителями трёх стран.