RT в Telegram
Подпишись

В Белом доме назвали конструктивными переговоры по сделке между ХАМАС и Израилем

Короткая ссылка
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире телеканала NBC назвал конструктивными переговоры главы ЦРУ Уильяма Бернса для заключения сделки между ХАМАС и Израилем.
В Белом доме назвали конструктивными переговоры по сделке между ХАМАС и Израилем
  • AP
  • © Sam McNeil

«Я могу сказать вам, что эти обсуждения были конструктивными, я бы описал их как рассудительные и серьёзные, но, я думаю, справедливо сказать, что они были конструктивными», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, США активно взаимодействовали с Катаром, Египтом, Израилем, и, по мнению американской стороны, удалось добиться «в этом некоторого прогресса».

При этом Кирби подчеркнул, что пока речь не идёт о неизбежном заключении сделки.

Ранее в Израиле заявили о конструктивной встрече по Газе с представителями трёх стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить