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Власти Таиланда ещё не согласовали дату депортации музыкантов «Би-2»

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Власти Таиланда ещё не согласовали дату депортации участников рок-группы «Би-2» с российским гражданством, заявили в консульском отделе посольства России.
Власти Таиланда ещё не согласовали дату депортации музыкантов «Би-2»
  • globallookpress.com
  • © Vadim Tarakanov

«Дата депортации ещё не согласована, потому что завтра будет совещание (иммиграционной. — RT) полиции. И на нём решат вопрос депортации и назначат уже какую-то дату, после чего можно будет купить билеты за свой счёт», — сообщили корреспонденту ТАСС в консульстве.

Генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов сообщил, что музыкантов «Би-2» депортируют из Таиланда за проведение концертов без разрешения на работу.

Также суд в Таиланде приговорил музыкантов группы «Би-2» к штрафу в размере $85.

Решение о депортации участников рок-группы «Би-2» из Таиланда в Израиль отменили

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