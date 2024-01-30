Лавров: Запад осознал начало «срыва» украинского проекта

На Западе уже поняли, что «срыв» украинского проекта начался, но они не могут остановить помощь Киеву из-за престижа и экономической выгоды, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Они уже понимают, что «срыв» уже начался. Но тем не менее остановиться не могут. И не только по соображениям престижа... А в том числе с точки зрения экономической выгоды», — сказал он в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий.

Ранее шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что европейские санкции оказались бессильны против российского оборонпрома, ЕС не видит света в конце украинского тоннеля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что линия Запада на сдерживание России находится на пике.

Также в Кремле сообщили, что США и страны ЕС, вводя беспрецедентные санкции против России, совершенно не задумывались об эффекте бумеранга, который очевиден.