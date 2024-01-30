Politico: Байден поручил разработать варианты ответа на атаку в Иордании

США изучают возможность удара по иранским ВМС в Персидском заливе в ответ на атаку американской базы в Иордании.

«Байден... дал указание своей команде разработать военные варианты в ответ на атаку, произошедшую в выходные», — сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что в Пентагоне рассматривают возможность ответных ударов по иранским ВМС в Персидском заливе или военным Ирана в Ираке или Сирии.

По данным источников, в случае одобрения Байденом ответных мер их стоит ожидать «в ближайшие пару дней» по нескольким целям.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ США на гибель троих своих военнослужащих при атаке беспилотника на базу в Иордании может быть многоуровневым, многоэтапным и растянутым во времени.

Также в Пентагоне сообщили, что число пострадавших при атаке на базу США в Иордании возросло до 40.

Министр обороны США Ллойд Остин выразил соболезнования по поводу гибели троих американских солдат.