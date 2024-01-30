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Пентагон: базы США на Ближнем Востоке с 17 октября 2023 года атаковали 165 раз

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Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что объекты США в Ираке и Сирии подвергались атакам 165 раз с начала обострения ситуации в регионе.

«Шестьдесят шесть — в Ираке, 98 — в Сирии, и, конечно, вчерашнее нападение в Иордании», — цитирует её РИА Новости.

При этом Сингх подчеркнула, что в ходе соответствующих атак без учёта последнего нападения в Иордании пострадали порядка 80 военных.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ США на гибель троих своих военнослужащих при атаке беспилотника на базу в Иордании может быть многоуровневым, многоэтапным и растянутым во времени.

Также в Пентагоне сообщили, что число пострадавших при атаке на базу США в Иордании выросло до 40.

Кроме того, президент США Джо Байден рассматривает возможные варианты действий в связи с ударом по американским силам в Иордании.

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