Посольство: США пытаются не допустить участия российских спортсменов в соревнованиях
Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне.
В диппредставительстве подчеркнули, что сегодня в американских журналистских и спортивных кругах нагнетается атмосфера злорадства по поводу русофобского решения Спортивного арбитражного суда о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года и лишение её наград за якобы использование допинга.
«Местные власти не чураются откровенного давления на спортивные структуры...» — заявили в посольстве.
Ранее CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Позже сообщалось, что награды Валиевой с 25 декабря 2021 года аннулированы.
Кроме того, в WADA заявили, что приветствуют решение CAS отстранить Валиеву на четыре года.