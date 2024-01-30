Посольство: США пытаются не допустить участия российских спортсменов в соревнованиях

Американские власти оказывают давление на международные спортивные структуры, чтобы не допустить российских спортсменов к соревнованиям, особенно под флагом России.

Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне.

В диппредставительстве подчеркнули, что сегодня в американских журналистских и спортивных кругах нагнетается атмосфера злорадства по поводу русофобского решения Спортивного арбитражного суда о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года и лишение её наград за якобы использование допинга.

«Местные власти не чураются откровенного давления на спортивные структуры...» — заявили в посольстве.

Ранее CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Позже сообщалось, что награды Валиевой с 25 декабря 2021 года аннулированы.

Кроме того, в WADA заявили, что приветствуют решение CAS отстранить Валиеву на четыре года.