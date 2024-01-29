Премьер: Катар не ведёт переговоры с хуситами, но оказывает давление на Иран

Катар не ведёт переговоры с хуситами, но оказывает давление на Иран, чтобы снизить напряжённость в регионе.

Об этом сообщил премьер, глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в ходе выступления в Атлантическом совете в США.

«Катар не выступает посредником в переговорах с хуситами», — передаёт его слова ТАСС.

При этом он отметил, что Катар оказывает давление на Иран с целью снижения эскалации в регионе.

Ранее Катар передал движению ХАМАС согласованные параметры новой сделки заключения перемирия между ним и Израилем, ждёт от него ответа.

26 января йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало в Аденском заливе нефтяной танкер Marlin Luand.

* Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.