RT в Telegram
Подпишись

Власти Катара: Доха передала ХАМАС параметры новой сделки с Израилем

Короткая ссылка
Катар передал движению ХАМАС согласованные параметры новой сделки заключения перемирия между ним и Израилем, ждёт от него ответа.
Власти Катара: Доха передала ХАМАС параметры новой сделки с Израилем
  • Gettyimages.ru
  • © Neil Emmerson

Об этом заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

«Вчера удалось достигнуть значительного прогресса в переговорном процессе, сейчас эти условия переданы ХАМАС, и мы ждём от него ответа», — цитирует его РИА Новости.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире телеканала NBC назвал конструктивными переговоры главы ЦРУ Уильяма Бернса для заключения сделки между ХАМАС и Израилем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить