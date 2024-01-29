Власти Катара: Доха передала ХАМАС параметры новой сделки с Израилем

Катар передал движению ХАМАС согласованные параметры новой сделки заключения перемирия между ним и Израилем, ждёт от него ответа.

Об этом заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

«Вчера удалось достигнуть значительного прогресса в переговорном процессе, сейчас эти условия переданы ХАМАС, и мы ждём от него ответа», — цитирует его РИА Новости.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире телеканала NBC назвал конструктивными переговоры главы ЦРУ Уильяма Бернса для заключения сделки между ХАМАС и Израилем.