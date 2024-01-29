Власти Катара: Доха передала ХАМАС параметры новой сделки с Израилем
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Об этом заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
«Вчера удалось достигнуть значительного прогресса в переговорном процессе, сейчас эти условия переданы ХАМАС, и мы ждём от него ответа», — цитирует его РИА Новости.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире телеканала NBC назвал конструктивными переговоры главы ЦРУ Уильяма Бернса для заключения сделки между ХАМАС и Израилем.