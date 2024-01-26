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Йеменские хуситы заявили о нанесении ракетного удара по танкеру Британии

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Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало в Аденском заливе нефтяной танкер Marlin Luand.
Йеменские хуситы заявили о нанесении ракетного удара по танкеру Британии
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сари.

«Военно-морские силы Йемена провели в Аденском заливе операцию против британского судна для перевозки нефти Marlin Luanda, по которому был нанесён удар противокорабельными ракетами», — говорится в заявлении в соцсетях.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) заявил о взрыве рядом с судном возле берегов Йемена.

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