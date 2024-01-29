RT в Telegram
Подпишись

Политик Дестичи: Турция не должна была одобрять вступление Швеции в НАТО

Короткая ссылка
Лидер турецкой ультранационалистической партии «Великого единства» Мустафа Дестичи заявил, что Турция не должна была одобрять членство Швеции в НАТО.

По его словам, Анкара рискует «расплатиться» за это.

«Мы не должны были говорить «да» вступлению Швеции в НАТО до тех пор, пока Швеция не выполнит все свои обязательства перед Турцией», — цитирует политика газета Duvar.

Одним из таких обязательств Дестичи назвал решение вопроса с деятельностью представительства запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана. Кроме того, он отметил необходимость введения уголовной ответственности в Швеции за оскорбление святынь Турции.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО.

При этом экс-разведчик ВС Соединённых Штатов Скотт Риттер заявил, что присоединение Швеции к НАТО сделает блок уязвимее.

Также стало известно, что глава комитета сената США Бен Кардин одобрил продажу Турции F-16 после решения по Швеции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить