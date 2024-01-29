Политик Дестичи: Турция не должна была одобрять вступление Швеции в НАТО

Лидер турецкой ультранационалистической партии «Великого единства» Мустафа Дестичи заявил, что Турция не должна была одобрять членство Швеции в НАТО.

По его словам, Анкара рискует «расплатиться» за это.

«Мы не должны были говорить «да» вступлению Швеции в НАТО до тех пор, пока Швеция не выполнит все свои обязательства перед Турцией», — цитирует политика газета Duvar.

Одним из таких обязательств Дестичи назвал решение вопроса с деятельностью представительства запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана. Кроме того, он отметил необходимость введения уголовной ответственности в Швеции за оскорбление святынь Турции.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО.

При этом экс-разведчик ВС Соединённых Штатов Скотт Риттер заявил, что присоединение Швеции к НАТО сделает блок уязвимее.

Также стало известно, что глава комитета сената США Бен Кардин одобрил продажу Турции F-16 после решения по Швеции.