Политик Дестичи: Турция не должна была одобрять вступление Швеции в НАТО
По его словам, Анкара рискует «расплатиться» за это.
«Мы не должны были говорить «да» вступлению Швеции в НАТО до тех пор, пока Швеция не выполнит все свои обязательства перед Турцией», — цитирует политика газета Duvar.
Одним из таких обязательств Дестичи назвал решение вопроса с деятельностью представительства запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана. Кроме того, он отметил необходимость введения уголовной ответственности в Швеции за оскорбление святынь Турции.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО.
При этом экс-разведчик ВС Соединённых Штатов Скотт Риттер заявил, что присоединение Швеции к НАТО сделает блок уязвимее.
Также стало известно, что глава комитета сената США Бен Кардин одобрил продажу Турции F-16 после решения по Швеции.