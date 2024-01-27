Глава комитета сената США одобрил продажу Турции F-16 после решения по Швеции

Председатель комитета по иностранным делам сената Соединённых Штатов Бен Кардин одобрил продажу Турции истребителей F-16 после решения Анкары ратифицировать вступление Швеции в НАТО.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление комитета.

В нём сказано, что Кардин приветствовал ратификацию Турцией вступления Швеции в альянс и заявил, что теперь разрешит продажу Турции истребителей F-16.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Анкарой членства Швеции в Североатлантическом альянсе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение Анкары о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО является суверенным решением Турции.