Глава комитета сената США одобрил продажу Турции F-16 после решения по Швеции
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление комитета.
В нём сказано, что Кардин приветствовал ратификацию Турцией вступления Швеции в альянс и заявил, что теперь разрешит продажу Турции истребителей F-16.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Анкарой членства Швеции в Североатлантическом альянсе.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение Анкары о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО является суверенным решением Турции.