Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Анкарой членства Швеции в Североатлантическом альянсе.

Об этом пишет NTV.

Отмечается, что указ опубликован в официальном вестнике правительства Resmi Gazete.

23 января Великое национальное собрание Турции одобрило законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО.