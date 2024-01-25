Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Анкарой членства Швеции в Североатлантическом альянсе.
- © AP Photo / Yves Herman
Об этом пишет NTV.
Отмечается, что указ опубликован в официальном вестнике правительства Resmi Gazete.
23 января Великое национальное собрание Турции одобрило законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО.
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