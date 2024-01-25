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Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Анкарой членства Швеции в Североатлантическом альянсе.
Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО
  • © AP Photo / Yves Herman

Об этом пишет NTV.

Отмечается, что указ опубликован в официальном вестнике правительства Resmi Gazete.

23 января Великое национальное собрание Турции одобрило законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО.

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