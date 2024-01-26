Экс-разведчик США Риттер: присоединение Швеции к НАТО сделает блок уязвимее

Экс-разведчик ВС Соединённых Штатов Скотт Риттер прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о вступлении Швеции в НАТО.

Ранее Блинкен заявил, что США приветствуют решение парламента Турции одобрить протоколы о приёме Швеции в альянс. По его мнению, присоединение этого государства к НАТО якобы сделает его сильнее и сплочённее.

«Вы не станете сильнее, увеличивая свою уязвимость. Слава богу, Россия не собирается вторгаться в Финляндию!» — написал Риттер в социальной сети X.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Анкарой членства Швеции в Североатлантическом альянсе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение Анкары о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО является суверенным решением Турции.