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Экс-разведчик США Риттер: присоединение Швеции к НАТО сделает блок уязвимее

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Экс-разведчик ВС Соединённых Штатов Скотт Риттер прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о вступлении Швеции в НАТО.

Ранее Блинкен заявил, что США приветствуют решение парламента Турции одобрить протоколы о приёме Швеции в альянс. По его мнению, присоединение этого государства к НАТО якобы сделает его сильнее и сплочённее.

«Вы не станете сильнее, увеличивая свою уязвимость. Слава богу, Россия не собирается вторгаться в Финляндию!» — написал Риттер в социальной сети X.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Анкарой членства Швеции в Североатлантическом альянсе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение Анкары о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО является суверенным решением Турции.

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