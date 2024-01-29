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Первые российско-белорусские самолёты планируется выпустить к 2026 году

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Вице-премьер Белоруссии Пётр Пархомчик сообщил в интервью телеканалу «Беларусь 1», что к 2026 году будут произведены два первых совместных с Россией самолёта.

По его словам, до 2030 года планируется выпустить минимум 85—100 штук.

«Но это минимальное количество, которое мы должны произвести в стране. Если мы будем успешно выполнять поставленные задачи, то их может быть и больше», — цитирует Пархомчика РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что отношения двух государств развиваются очень энергично.

Также сообщалось, что Путин и Лукашенко утвердят новые программы интеграции на 2024—2026 годы.

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