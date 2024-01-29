Первые российско-белорусские самолёты планируется выпустить к 2026 году
По его словам, до 2030 года планируется выпустить минимум 85—100 штук.
«Но это минимальное количество, которое мы должны произвести в стране. Если мы будем успешно выполнять поставленные задачи, то их может быть и больше», — цитирует Пархомчика РИА Новости.
Ранее российский лидер Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что отношения двух государств развиваются очень энергично.
Также сообщалось, что Путин и Лукашенко утвердят новые программы интеграции на 2024—2026 годы.