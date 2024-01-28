Путин: отношения России и Белоруссии развиваются очень энергично

Российский лидер Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что отношения двух государств развиваются очень энергично.

Об этом пишет РИА Новости.

«В целом ситуация у нас развивается очень энергично», — сказал Путин.

Президент отметил, что за первые десять месяцев 2023 года товарооборот России и Белоруссии составил $42,5 млрд.

Россия проинвестировала $4 млрд в белорусскую экономику.

Ранее Путин и Лукашенко по видеосвязи приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

Белорусский лидер предложил Путину поехать в Антарктиду.