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Путин: отношения России и Белоруссии развиваются очень энергично

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Российский лидер Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что отношения двух государств развиваются очень энергично.
Путин: отношения России и Белоруссии развиваются очень энергично
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«В целом ситуация у нас развивается очень энергично», — сказал Путин.

Президент отметил, что за первые десять месяцев 2023 года товарооборот России и Белоруссии составил $42,5 млрд.

Россия проинвестировала $4 млрд в белорусскую экономику.

Ранее Путин и Лукашенко по видеосвязи приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

Белорусский лидер предложил Путину поехать в Антарктиду.

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