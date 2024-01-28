Путин: отношения России и Белоруссии развиваются очень энергично
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«В целом ситуация у нас развивается очень энергично», — сказал Путин.
Президент отметил, что за первые десять месяцев 2023 года товарооборот России и Белоруссии составил $42,5 млрд.
Россия проинвестировала $4 млрд в белорусскую экономику.
Ранее Путин и Лукашенко по видеосвязи приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.
Белорусский лидер предложил Путину поехать в Антарктиду.