МИД: Путин и Лукашенко утвердят новые программы интеграции на 2024–2026 годы

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердят новые программы интеграции на 2024–2026 годы на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Был разработан новый пакет интеграционных решений на очередной трёхлетний период — «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 гг», — сказал дипломат.

Ранее Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Лукашенко встретятся 28 января.