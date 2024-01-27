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Песков: Путин и Лукашенко продолжат неформальное общение и встретятся 28 января

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжат неформальное общение 27 января. В воскресенье, 28 января, они проведут двустороннюю встречу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Путин и Лукашенко продолжат неформальное общение и встретятся 28 января
  • РИА Новости
  • © Гавриил Григоров

Лидеры России и Республики Беларусь 27 января приняли участие в церемонии открытия в Гатчине мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. На вопрос ТАСС, продолжат ли они общение вечером, Песков ответил утвердительно.

«Да. И сегодня, и завтра», — заявил он, добавив, что на 28 января запланирована двусторонняя встреча.

Ранее Лукашенко от лица белорусов поблагодарил Путина и народ России за создание мемориала в Гатчине.

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