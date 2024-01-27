Песков: Путин и Лукашенко продолжат неформальное общение и встретятся 28 января
- РИА Новости
- © Гавриил Григоров
Лидеры России и Республики Беларусь 27 января приняли участие в церемонии открытия в Гатчине мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. На вопрос ТАСС, продолжат ли они общение вечером, Песков ответил утвердительно.
«Да. И сегодня, и завтра», — заявил он, добавив, что на 28 января запланирована двусторонняя встреча.
Ранее Лукашенко от лица белорусов поблагодарил Путина и народ России за создание мемориала в Гатчине.