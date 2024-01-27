Лукашенко поблагодарил Путина и народ России за создание мемориала в Гатчине

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поблагодарил главу российского государства Владимира Путина и народ страны за открытие мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

Выступая на церемонии открытия мемориала в Гатчине, Лукашенко также поблагодарил руководство Ленинградской области, Российское военно-историческое общество и авторский коллектив.

«Спасибо от всего многострадального белорусского народа», — заявил он.

В ходе церемонии открытия мемориала перед собравшимися выступил и Путин. Президент России отметил, что страна сделает всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм.