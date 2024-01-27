RT в Telegram
Подпишись

Лукашенко поблагодарил Путина и народ России за создание мемориала в Гатчине

Короткая ссылка
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поблагодарил главу российского государства Владимира Путина и народ страны за открытие мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.
Лукашенко поблагодарил Путина и народ России за создание мемориала в Гатчине
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Выступая на церемонии открытия мемориала в Гатчине, Лукашенко также поблагодарил руководство Ленинградской области, Российское военно-историческое общество и авторский коллектив.

«Спасибо от всего многострадального белорусского народа», — заявил он.

В ходе церемонии открытия мемориала перед собравшимися выступил и Путин. Президент России отметил, что страна сделает всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить