СК: разбившийся в Афганистане самолёт Falcon 10 не имел лицензии на авиаперевозки
Об этом сообщила следователь по особо важным делам Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Мария Трубникова.
«Компания лицензии на осуществление международных рейсов, в том числе пассажирских авиаперевозок не получала», — цитирует её РИА Новости.
Ранее сообщалось, что у компании — владельца Falcon 10 не было разрешения на санитарные рейсы.
Также поступала информация, что пилота разбившегося в Афганистане Falcon 10 доставили в московскую больницу.
Ранее выживший при крушении в Афганистане самолёта Falcon 10 пилот Аркадий Грачёв поблагодарил президента России Владимира Путина за налаживание отношений Москвы и Кабула.