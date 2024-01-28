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СК: разбившийся в Афганистане самолёт Falcon 10 не имел лицензии на авиаперевозки

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Разбившийся в Афганистане самолёт Falcon 10 принадлежал компании без лицензии на авиаперевозки.

Об этом сообщила следователь по особо важным делам Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Мария Трубникова.

«Компания лицензии на осуществление международных рейсов, в том числе пассажирских авиаперевозок не получала», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что у компании — владельца Falcon 10 не было разрешения на санитарные рейсы.

Также поступала информация, что пилота разбившегося в Афганистане Falcon 10 доставили в московскую больницу.

Ранее выживший при крушении в Афганистане самолёта Falcon 10 пилот Аркадий Грачёв поблагодарил президента России Владимира Путина за налаживание отношений Москвы и Кабула.

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