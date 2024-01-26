Выживший при крушении россиянин: в Афганистане нас воспринимали как братьев
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«Нас воспринимали как братьев — каждого», — сказал пилот.
По его словам, когда выжившие россияне лежали в больнице, к ним постоянно приходили делегации, интересовались здоровьем и тем, какую помощь они могут оказать.
Ранее российский медик Игорь Сывороткин, выживший при крушении самолёта Falcon 10 в горах Афганистана, раскрыл детали первых часов после катастрофы.
26 января четверо россиян, находившихся на упавшем в Афганистане самолёте, прибыли в Россию.