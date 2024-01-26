Медик раскрыл детали первых часов после крушения самолёта в Афганистане
- РИА Новости
«В окно увидели горы внизу самолёта и поняли, что что-то происходит не так. Потом сгруппировались, удар. Очнулся — вылезаю из снега», — сказал Сывороткин.
Россиянин добавил, что на следующее утро после крушения он сходил за помощью в близлежащую деревню.
«Я пришёл в деревню, попросил, чтобы за моими друзьями сходил поисковый отряд из местных жителей», — поделился он.
По словам Сывороткина, после этого туда прибыли представители движения «Талибан»*, которые утром отправили за россиянами спасательный вертолёт.
Ранее стало известно, что четверо россиян, находившихся на упавшем в Афганистане самолёте, прибыли в Россию.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.