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Медик раскрыл детали первых часов после крушения самолёта в Афганистане

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Российский медик Игорь Сывороткин, выживший при крушении самолёта Falcon 10 в горах Афганистана, раскрыл детали первых часов после катастрофы.
Медик раскрыл детали первых часов после крушения самолёта в Афганистане
  • РИА Новости

«В окно увидели горы внизу самолёта и поняли, что что-то происходит не так. Потом сгруппировались, удар. Очнулся — вылезаю из снега», — сказал Сывороткин. 

Россиянин добавил, что на следующее утро после крушения он сходил за помощью в близлежащую деревню.

«Я пришёл в деревню, попросил, чтобы за моими друзьями сходил поисковый отряд из местных жителей», — поделился он.

По словам Сывороткина, после этого туда прибыли представители движения «Талибан»*, которые утром отправили за россиянами спасательный вертолёт.

Ранее стало известно, что четверо россиян, находившихся на упавшем в Афганистане самолёте, прибыли в Россию.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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