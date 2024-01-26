RT: пилота разбившегося в Афганистане Falcon 10 доставили в московскую больницу
Об этом RT рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«У него серьёзные обморожения ног, поэтому он даже не может ходить, а передвигается на коляске», — заявил источник.
По его словам, пока неизвестно, насколько тяжёлое состояние у пилота.
По информации RT, у Белякова также есть проблемы с сердцем.
Следственный комитет 26 января надеется опросить экипаж самолёта Falcon 10.
Ранее сообщалось, что выживший при крушении в Афганистане самолёта Falcon 10 пилот Аркадий Грачёв поблагодарил президента России Владимира Путина за налаживание отношений Москвы и Кабула.
26 января четверо россиян, находившихся на упавшем в Афганистане самолёте, прибыли в Россию.
Ещё два человека, которые были на борту Falcon 10, погибли в результате авиакатастрофы.