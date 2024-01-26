Reuters: Канада снова начнёт поставки частей БПЛА Турции

Запрет на поставки Турции комплектующих для беспилотных летательных аппаратов, введённый властями Канады, отменят, когда будет окончательно одобрена заявка Швеции на вступление в НАТО. Такую информацию приводит Reuters.

По данным агентства, соответствующее соглашение было принято сторонами в начале января 2024 года. Договор предусматривает возобновление поставок после того, как власти Турции окончательно завершат процесс вступления Швеции в альянс.

Вместе с этим Анкара должна будет предоставить большую прозрачность в вопросе реэкспорта запчастей.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Анкарой членства Швеции в НАТО.