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Reuters: Канада снова начнёт поставки частей БПЛА Турции

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Запрет на поставки Турции комплектующих для беспилотных летательных аппаратов, введённый властями Канады, отменят, когда будет окончательно одобрена заявка Швеции на вступление в НАТО. Такую информацию приводит Reuters.
Reuters: Канада снова начнёт поставки частей БПЛА Турции
  • Gettyimages.ru
  • © rawfile redux

По данным агентства, соответствующее соглашение было принято сторонами в начале января 2024 года. Договор предусматривает возобновление поставок после того, как власти Турции окончательно завершат процесс вступления Швеции в альянс.

Вместе с этим Анкара должна будет предоставить большую прозрачность в вопросе реэкспорта запчастей.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Анкарой членства Швеции в НАТО.

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