Reuters: Канада снова начнёт поставки частей БПЛА Турции
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По данным агентства, соответствующее соглашение было принято сторонами в начале января 2024 года. Договор предусматривает возобновление поставок после того, как власти Турции окончательно завершат процесс вступления Швеции в альянс.
Вместе с этим Анкара должна будет предоставить большую прозрачность в вопросе реэкспорта запчастей.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Анкарой членства Швеции в НАТО.