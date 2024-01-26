Медик подтвердил гибель супружеской пары при крушении самолёта в Афганистане

Российский медик Игорь Сывороткин, выживший при крушении самолёта Falcon 10 в горах Афганистана, подтвердил гибель супружеской пары Евсюковых в авиакатастрофе.

По его словам, о смерти Анны Евсюковой, которую в тяжёлом состоянии везли в Россию санитарным рейсом Falcon 10, стало известно сразу после катастрофы.

«У неё были видимые травмы, несовместимые с жизнью. Мужа уже обнаружили наутро... Его выбросило из разлома самолёта, и он оказался под крылом», — рассказал Сывороткин.

Он добавил, что мужчина находился в хвостовой части самолёта, а его жена, которая во время перевозки была в состоянии комы, — в средней.

Ранее в Росавиации заявили, что четыре человека, находившиеся на борту самолёта Falcon 10, который разбился в Афганистане, живы. Ещё два человека, по предварительным данным, погибли.

RT выяснил, что два врача, члены экипажа рухнувшего в Афганистане самолёта Falcon 10, были наняты для работы на рейсе санавиации в специализированной фирме «Медаэро-Сервис».