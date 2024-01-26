Россиянин опроверг данные, что в упавшем в Афганистане самолёте были $1,2 млн

Пилот Аркадий Грачёв, выживший при крушении самолёта Falcon 10 в горах Афганистана, опроверг сообщения СМИ о том, в самолёте были $1,2 млн.

Ранее издание Hasht e Subh со ссылкой на местные источники писало, что из потерпевшего крушение в горах Афганистана самолёта пропали $1,2 млн.

«Нет, денег там не было, там личные деньги были», — сказал пилот.

Грачёв добавил, что выжившие россияне решили отблагодарить помогавших им местных жителей и дали им небольшие деньги.

Следствие рассматривает различные версии крушения самолёта с россиянами в Афганистане, одна из приоритетных — отказ двигателей.

Ранее в Росавиации заявили, что четыре человека, находившиеся на борту самолёта Falcon 10, который разбился в Афганистане, живы. Ещё два человека, по предварительным данным, погибли.