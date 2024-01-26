RT в Telegram
Подпишись

Полянский: Россия сделает всё, чтобы виновные в крушении Ил-76 понесли наказание

Короткая ссылка
Россия сделает всё, чтобы виновные в крушении Ил-76 понесли заслуженное наказание, заявил в ходе заседания Совбеза ООН первый зампостпрелда России при организации Дмитрий Полянский.

«Со своей стороны сделаем всё для того, чтобы все ответственные за это и иные преступления киевской неонацистской клики понесли заслуженное наказание», — подчеркнул он.

Полянский также заявил, что США и Германия окажутся прямыми соучастниками теракта в отношении Ил-76, если станет известно, что Киев использовал Patriot или IRIS-T.

По его словам, все данные об инциденте с самолётом Ил-76 указывают на преднамеренное преступление Киева.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) не может расследовать инцидент с Ил-76, упавшим в Белгородской области, поскольку это военный самолёт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить