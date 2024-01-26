Россия сделает всё, чтобы виновные в крушении Ил-76 понесли заслуженное наказание, заявил в ходе заседания Совбеза ООН первый зампостпрелда России при организации Дмитрий Полянский.

«Со своей стороны сделаем всё для того, чтобы все ответственные за это и иные преступления киевской неонацистской клики понесли заслуженное наказание», — подчеркнул он.

Полянский также заявил, что США и Германия окажутся прямыми соучастниками теракта в отношении Ил-76, если станет известно, что Киев использовал Patriot или IRIS-T.

По его словам, все данные об инциденте с самолётом Ил-76 указывают на преднамеренное преступление Киева.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) не может расследовать инцидент с Ил-76, упавшим в Белгородской области, поскольку это военный самолёт.