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Дюжаррик: организация гражданской авиации не может расследовать инцидент с Ил-76

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Международная организация гражданской авиации (ИКАО) не может расследовать инцидент с Ил-76, упавшим в Белгородской области, поскольку это военный самолёт.

Об этом сообщил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Я связывался с нашими коллегами в ИКАО, которые отметили, что это военный самолёт, так что они не обладают механизмом или юрисдикцией (для расследования данной ситуации. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Как ранее заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в США проверяют информацию о том, что при ударе по самолёту Ил-76 с украинскими пленными на борту в Белгородской области использовалось американское оружие.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области, который был сбит украинскими военными.

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