Соединённые Штаты и Германия окажутся прямыми соучастниками теракта в отношении Ил-76, если станет известно, что Киев использовал Patriot или IRIS-T.

Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации.

По его словам, согласно результатам предварительного расследования, украинские войска совершили террористический акт с применением ЗРК и многое указывает на то, что это могли быть либо Patriot США, либо IRIS-T ФРГ.

«Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления», — подчеркнул Полянский.

Он также заявил, что все данные об инциденте с самолётом Ил-76 указывают на преднамеренное преступление Киева.

Как сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в США проверяют информацию о том, что при ударе по самолёту Ил-76 с украинскими пленными на борту в Белгородской области использовалось американское оружие.