Полянский: США и Германия окажутся соучастниками, если Ил-76 сбили из их оружия
Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации.
По его словам, согласно результатам предварительного расследования, украинские войска совершили террористический акт с применением ЗРК и многое указывает на то, что это могли быть либо Patriot США, либо IRIS-T ФРГ.
«Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления», — подчеркнул Полянский.
Он также заявил, что все данные об инциденте с самолётом Ил-76 указывают на преднамеренное преступление Киева.
Как сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в США проверяют информацию о том, что при ударе по самолёту Ил-76 с украинскими пленными на борту в Белгородской области использовалось американское оружие.