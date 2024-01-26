Замгенсека Дикарло: ООН не может верифицировать информацию о катастрофе с Ил-76

ООН не может верифицировать информацию об обстоятельствах катастрофы сбитого ВСУ в Белгородской области российского самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными.

Об этом сообщила замгенсека организации Розмари Дикарло в ходе заседания Совбеза ООН.

«ООН не в состоянии верифицировать сообщения об обстоятельствах крушения», — сказала она.

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) не может расследовать инцидент с Ил-76, упавшим в Белгородской области, поскольку это военный самолёт.

Как заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в США проверяют информацию о том, что при ударе по самолёту Ил-76 с украинскими пленными на борту в Белгородской области использовалось американское оружие.