Посол России показал депутатам в Париже призыв Киева к французам сражаться в ВСУ

Российский посол Алексей Мешков вручил в Париже французским депутатам распечатку с сайта украинской дипмиссии во Франции, где звучит призыв к гражданам вступать в «иностранный легион».

По его словам, к инструкциям прилагается даже специальный формуляр для подачи заявления на вступление.

«Мои французские собеседники реагировали так, что они это впервые видят», — цитирует Мешкова ТАСС.

Посол также сообщил, что передал французским депутатам послание Госдумы к Национальному собранию Франции о наёмниках на Украине.

Ранее заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан не смог дать внятного ответа на вопрос, кого именно в ведомстве считают наёмниками.

При этом основательница организации SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ рассказала RT, что наёмники из Франции действуют на Украине под видом добровольцев.