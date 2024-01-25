Посол России показал депутатам в Париже призыв Киева к французам сражаться в ВСУ
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По его словам, к инструкциям прилагается даже специальный формуляр для подачи заявления на вступление.
«Мои французские собеседники реагировали так, что они это впервые видят», — цитирует Мешкова ТАСС.
Посол также сообщил, что передал французским депутатам послание Госдумы к Национальному собранию Франции о наёмниках на Украине.
Ранее заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан не смог дать внятного ответа на вопрос, кого именно в ведомстве считают наёмниками.
При этом основательница организации SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ рассказала RT, что наёмники из Франции действуют на Украине под видом добровольцев.