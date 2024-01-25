Посол России в Париже Алексей Мешков передал французским депутатам послание Госдумы к Национальному собранию Франции о наёмниках на Украине.

«Я вчера встречался с французскими парламентариями, вручил им это послание от Государственной думы», — цитирует его ТАСС.

Государственная дума России в ходе пленарного заседания 24 января приняла обращение к Национальному собранию Франции в связи с участием наёмников из этой страны в преступных действиях киевского режима.

Основательница организации SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ рассказала RT, что наёмники из Франции действуют на Украине под видом добровольцев.