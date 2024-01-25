Нарышкин: на Западе устали от Украины и не верят в победу над Россией

Результаты закрытых социологических опросов в странах Запада показывают, что их население устало от украинского кризиса и не верит в победу над Россией.

Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Мало кто верит в возможность одержать победу над Россией и мало кто видит целесообразность оказания просто колоссальной финансовой помощи банде Зеленского», — сказал он.

При этом глава СВР подчеркнул, что никто не понимает, почему население западных стран «должно ради этого страдать».

Ранее Нарышкин заявил, что Россия не откажется от целей СВО, несмотря на вбросы Запада.

Также, по его словам, Запад ведёт информационную войну для оправдания агрессии против России.