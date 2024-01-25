Нарышкин: Запад ведёт информационную войну для оправдания агрессии против России

Заявления Запада про якобы планы российского нападения на НАТО являются информационной войной для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Это действительно информационная война, которая ведётся западным блоком против России и против населения собственных стран», — сказал он.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что ситуация с ограничением вещания российских СМИ в ЕС служит проявлением тоталитарных тенденций.