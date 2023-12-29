Ульянов: ситуация с российскими СМИ в Европе отражает тоталитарные тенденции

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что ситуация с ограничением вещания российских СМИ в ЕС служит проявлением тоталитарных тенденций.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это проявление тоталитарных тенденций в Европейском союзе. Они лишают своё население альтернативных источников информации, по сути дела», — сказал он.

По словам Ульянова, люди в ЕС являются индоктринированными однобокой подачей новостей и оценок, особенно в контексте ситуации на Украине.

Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что агрессивные публикации австрийских СМИ в адрес России направлены на усугубление и без того сложных отношений между двумя странами.

В октябре представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает враждебным шагом блокировку 22 русскоязычных новостных порталов в Молдавии, которые, по мнению властей в Кишинёве, «используются в информационной войне против Республики Молдова».