Ульянов: ситуация с российскими СМИ в Европе отражает тоталитарные тенденции
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Это проявление тоталитарных тенденций в Европейском союзе. Они лишают своё население альтернативных источников информации, по сути дела», — сказал он.
По словам Ульянова, люди в ЕС являются индоктринированными однобокой подачей новостей и оценок, особенно в контексте ситуации на Украине.
Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что агрессивные публикации австрийских СМИ в адрес России направлены на усугубление и без того сложных отношений между двумя странами.
В октябре представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает враждебным шагом блокировку 22 русскоязычных новостных порталов в Молдавии, которые, по мнению властей в Кишинёве, «используются в информационной войне против Республики Молдова».