В общественном транспорте Одессы продолжается насильственная мобилизация, сообщают украинские СМИ. Издание «Думская» в Telegram-канале опубликовало видео, на котором мужчину в автобусе пытаются вывести из машины.

«Вызывайте полицию!» — кричит мужчина на видео. Также слышны возгласы возмущения со стороны окружающих. Один из людей в военной форме обращается к автору видео по-русски и просит не снимать, а затем добавляет: «Нельзя. Сейчас с нами поедешь».

Ещё одно видео с задержанием мужчины в автобусе публикует «СТРАНА.ua».

«В Одессе продолжается «транспортная» мобилизация», — говорится в подписи.

Одесский военкомат ранее подтвердил информацию о рейдах в общественном транспорте с целью проведения мобилизации.

Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, если Киев решит прекратить военные действия, он сохранит жизни сотен тысяч украинцев, которых сейчас киевский режим бросает как пушечное мясо на защиту интересов Запада.

Министр отметил, что киевская власть пытается отловить людей «как скот на улицах, в барах, в храмах и в качестве пушечного мяса бросить погибать за западные геополитические интересы».