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Лавров: Украина сохранит сотни тысяч жизней, если прекратит воевать

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Если Киев решит прекратить военные действия, он сохранит жизни сотен тысяч украинцев, которых сейчас киевский режим бросает как пушечное мясо на защиту интересов Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.
Лавров: Украина сохранит сотни тысяч жизней, если прекратит воевать
  • AFP
  • © Charly TRIBALLEAU

«Что произойдёт, если воевать прекратит Украина? Свои жизни точно сохранят сотни тысяч тех, кого сегодня киевская власть пытается отловить как скот на улицах, в барах, в храмах и в качестве пушечного мяса бросить погибать за западные геополитические интересы и, как говорят, за «демократические ценности», — сказал министр.

Интересов украинского народа в войне против России как не было, так и нет, подчеркнул он.

«Есть только интересы англосаксов, их подручных и преступной прогнившей киевской верхушки, которая повязана с Западом круговой порукой и которая боится, что её сметут на второй день после окончания войны», — добавил Лавров.

Министр отметил, что Запад маниакально подталкивает Украину к продолжению бессмысленного конфликта с Россией.

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