Лавров: Украина сохранит сотни тысяч жизней, если прекратит воевать
- AFP
- © Charly TRIBALLEAU
«Что произойдёт, если воевать прекратит Украина? Свои жизни точно сохранят сотни тысяч тех, кого сегодня киевская власть пытается отловить как скот на улицах, в барах, в храмах и в качестве пушечного мяса бросить погибать за западные геополитические интересы и, как говорят, за «демократические ценности», — сказал министр.
Интересов украинского народа в войне против России как не было, так и нет, подчеркнул он.
«Есть только интересы англосаксов, их подручных и преступной прогнившей киевской верхушки, которая повязана с Западом круговой порукой и которая боится, что её сметут на второй день после окончания войны», — добавил Лавров.
Министр отметил, что Запад маниакально подталкивает Украину к продолжению бессмысленного конфликта с Россией.