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Лавров: Запад маниакально подталкивает Украину к продолжению конфликта с Россией

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Запад маниакально подталкивает Украину к продолжению бессмысленного конфликта с Россией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.

«Несмотря на полный провал ВСУ на поле боя, западные покровители киевского режима продолжают подталкивать его с маниакальной настойчивостью к продолжению бессмысленного военного противостояния», — сказал он.

Лавров отметил, что недавнее уничтожение французских наёмников в Харькове стало подтверждением отправки Западом боевиков на Украину.

17 января Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками. По имеющимся данным, уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.

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