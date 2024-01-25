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Politico: Зеленский может усилить критику Запада на фоне потери популярности

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Владимир Зеленский может начать активнее критиковать Запад на фоне возможного прекращения поставок помощи и снижения его популярности на Украине.

Об этом пишет Politico со ссылкой на одного из украинских военных чиновников.

«Если помощь не продолжит поступать... Зеленский может усилить критику Запада, поскольку он теряет поддержку в стране», — передаёт РИА Новости.

По словам чиновника, в таком случае Зеленский будет «отчаянно» искать, на кого перенести вину.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал хамоватым стиль общения украинского руководства.

Также бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Зеленский является мошенником, не представляющим интересы украинского народа.

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