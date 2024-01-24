Лавров заявил, что хамство у украинского руководства в крови

Глава МИД России Сергей Лавров назвал хамоватым стиль общения украинского руководства.

Об этом он заявил в ответ на просьбу журналистов прокомментировать высказывание экс-президента США Дональда Трампа о готовности за сутки урегулировать конфликт на Украине.

Лавров напомнил, что Владимир Зеленский достаточно невежливо отреагировал на заявление Трампа.

«В принципе, у украинского руководства такой хамоватый стиль. Помните, Шольца, канцлера, посол Украины в Германии называл обиженной ливерной колбасой? И ничего... всё в порядке. Так что хамство у них в крови», — сказал министр.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Берлине, но позже назначил его замглавы украинского МИД.

Во время своей работы Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой. Также в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу он охарактеризовал пособника гитлеровцев Степана Бандеру как «борца за свободу и Робин Гуда».