Экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника назначили замминистра иностранных дел
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«Кабинетом министров Украины Мельник Андрей Ярославович назначен заместителем министра иностранных дел Украины», — сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Берлине.
Во время своей работы Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой. Также в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу он охарактеризовал пособника гитлеровцев Степана Бандеру как «борца за свободу и Робин Гуда».
Также Мельник нахамил немецкому политику, члену партии «Альтернатива для Германии» Свену Тритчлеру.