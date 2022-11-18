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Экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника назначили замминистра иностранных дел

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Бывшего украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, широко известного скандальными заявлениями и оскорблениями немецких политиков, назначили замглавы МИД Украины.
Экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника назначили замминистра иностранных дел
  • Gettyimages.ru

«Кабинетом министров Украины Мельник Андрей Ярославович назначен заместителем министра иностранных дел Украины», — сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Берлине.

Во время своей работы Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой. Также в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу он охарактеризовал пособника гитлеровцев Степана Бандеру как «борца за свободу и Робин Гуда».

Также Мельник нахамил немецкому политику, члену партии «Альтернатива для Германии» Свену Тритчлеру.

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