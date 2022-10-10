Экс-посол Украины в ФРГ Мельник нахамил немецкому политику

Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник нахамил немецкому политику, члену партии «Альтернатива для Германии» Свену Тритчлеру.

Тритчлер написал в своём Twitter пост, в котором удивился тому, как Мельник «хочет втянуть в войну полмира», в то время как его 20-летний сын «с комфортом учится в Германии вместо того, чтобы воевать».

«Это не твое чёртово дело», — ответил бывший украинский дипломат.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Берлине.

Во время своей работы Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой. Также в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу он охарактеризовал пособника гитлеровцев Степана Бандеру как «борца за свободу и Робин Гуда».

В августе депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Леман призвал объявить персоной нон грата бывшего посла Украины.