Депутат Бундестага Леман призвал объявить персоной нон грата экс-посла Украины Мельника
«Андрей Мельник отозван и поэтому должен быть немедленно объявлен персоной нон грата, чтобы он мог быстро покинуть Германию», — цитирует Лемана ТАСС.
Он выразил недовольство, что Мельник «постоянно жалуется на Германию, не приглашает, а иногда и оскорбляет политиков».
Отмечается, что поводом стал отказ Мельника от приглашения премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в Киев в связи с его высказыванием о необходимости переговоров с Россией.
«Дипломату не подобает вести себя таким образом», — отметил Леман.
Ранее Мельник отменил приглашение Кречмера в Киев на фоне его высказываний о необходимости вести переговоры с российской стороной.