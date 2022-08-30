Депутат Бундестага Леман призвал объявить персоной нон грата экс-посла Украины Мельника

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Леман призвал объявить персоной нон грата бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.

«Андрей Мельник отозван и поэтому должен быть немедленно объявлен персоной нон грата, чтобы он мог быстро покинуть Германию», — цитирует Лемана ТАСС.

Он выразил недовольство, что Мельник «постоянно жалуется на Германию, не приглашает, а иногда и оскорбляет политиков».

Отмечается, что поводом стал отказ Мельника от приглашения премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в Киев в связи с его высказыванием о необходимости переговоров с Россией.

«Дипломату не подобает вести себя таким образом», — отметил Леман.

Ранее Мельник отменил приглашение Кречмера в Киев на фоне его высказываний о необходимости вести переговоры с российской стороной.