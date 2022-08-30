военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Депутат Бундестага Леман призвал объявить персоной нон грата экс-посла Украины Мельника

Короткая ссылка
Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Леман призвал объявить персоной нон грата бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.

«Андрей Мельник отозван и поэтому должен быть немедленно объявлен персоной нон грата, чтобы он мог быстро покинуть Германию», — цитирует Лемана ТАСС.

Он выразил недовольство, что Мельник «постоянно жалуется на Германию, не приглашает, а иногда и оскорбляет политиков».

Отмечается, что поводом стал отказ Мельника от приглашения премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в Киев в связи с его высказыванием о необходимости переговоров с Россией.

«Дипломату не подобает вести себя таким образом», — отметил Леман.

Ранее Мельник отменил приглашение Кречмера в Киев на фоне его высказываний о необходимости вести переговоры с российской стороной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить