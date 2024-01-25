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Полковник Макгрегор: Зеленский — мошенник, не представляющий интересы Украины

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Владимир Зеленский является мошенником, не представляющим интересы украинского народа.

При этом он отметил, что у людей было бы гораздо более чёткое представление о Зеленском, если бы правду печатали или говорили публично.

«Он абсолютный мошенник, который вообще не представляет интересы украинского народа», — написал Макгрегор в соцсети X.

Ранее Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленскому перестали давать деньги из-за границы и он находится в непростом положении.

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