Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Владимир Зеленский является мошенником, не представляющим интересы украинского народа.

При этом он отметил, что у людей было бы гораздо более чёткое представление о Зеленском, если бы правду печатали или говорили публично.

«Он абсолютный мошенник, который вообще не представляет интересы украинского народа», — написал Макгрегор в соцсети X.

Ранее Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленскому перестали давать деньги из-за границы и он находится в непростом положении.