Полковник Макгрегор: Зеленский — мошенник, не представляющий интересы Украины
При этом он отметил, что у людей было бы гораздо более чёткое представление о Зеленском, если бы правду печатали или говорили публично.
«Он абсолютный мошенник, который вообще не представляет интересы украинского народа», — написал Макгрегор в соцсети X.
Ранее Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленскому перестали давать деньги из-за границы и он находится в непростом положении.