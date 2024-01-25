RT в Telegram
Подпишись

«РБК-Украина»: Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине

Короткая ссылка
Владимир Зеленский в связи с украинской атакой на самолёт Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, отменил поездку по Украине.

Об этом пишет «РБК-Украина».

«Зеленский до выяснения обстоятельств падения российского самолёта Ил-76... отменил региональную поездку в центральные области», — говорится в публикации.

Ранее в Белом доме заявили, что не готовы подтвердить информацию о крушении Ил-76.

Также депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова рассказать правду о крушении самолёта Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить