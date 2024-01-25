«РБК-Украина»: Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине

Владимир Зеленский в связи с украинской атакой на самолёт Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, отменил поездку по Украине.

Об этом пишет «РБК-Украина». «Зеленский до выяснения обстоятельств падения российского самолёта Ил-76... отменил региональную поездку в центральные области», — говорится в публикации. Ранее в Белом доме заявили, что не готовы подтвердить информацию о крушении Ил-76. Также депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова рассказать правду о крушении самолёта Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью.