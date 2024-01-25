«РБК-Украина»: Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине
Об этом пишет «РБК-Украина».
«Зеленский до выяснения обстоятельств падения российского самолёта Ил-76... отменил региональную поездку в центральные области», — говорится в публикации.
Ранее в Белом доме заявили, что не готовы подтвердить информацию о крушении Ил-76.
Также депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова рассказать правду о крушении самолёта Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью.